Blutige Massenschlägerei vor Shisha-Bar in Hamburg

Blutiger Streit in Hohenfelde: In einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße ist es in der Nacht zu Dienstag zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Mindestens zwei Personen wurden verletzt.

Um kurz nach Mitternacht wurde es laut im „Blossom“, einer Shisha-Bar an der Lübecker Straße. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen zehn Personen aufeinander losgegangen sein. Dabei soll auch ein Messer eine Rolle gespielt haben.

Die Beamten rückten mit einem Großaufgebot an, darunter auch Kräfte der Bereitschaftspolizei. Vor Ort trafen die Polizisten auf zwei verletzte Männer. Einer von ihnen wurde im Rettungswagen behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die restlichen Beteiligten an der Schlägerei flüchteten. Einige zu Fuß, andere mit dem Auto. Die Fahndung läuft. (mp)