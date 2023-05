Messer-Attacke in Hamburger S-Bahn – Festnahme

In einer Hamburger S-Bahn zwischen Neuwiedenthal und dem Bahnhof Neugraben ist es in der Nacht zu Freitag zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Einer der beiden verletzte den anderen mit einem Messer.

Die beiden Männer im Alter zwischen 26 und 25 Jahren waren auf der Bahnfahrt in Richtung Neuwiedenthal in Streit geraten, wie die Polizei der MOPO sagte. Bei der Ankunft an der Station gegen 23.45 Uhr versuchte der jüngere der beiden auszusteigen, wurde aber von dem anderen zurück in die S-Bahn gezogen. Dabei zückte der 26-Jährige ein Messer und verletzte den Jüngeren an der Hand.

Mutmaßlicher Täter flüchtete auf ein Werksgelände

In Neugraben verließ der mutmaßliche Täter den Zug und flüchtete auf ein Werksgelände. Die Polizei leitete eine großangelegte Suche ein. Dabei kam auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz.

Nach längerer Fahndung konnte der 26-Jährige auf der Straße Stremelkamp festgenommen werden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er wieder entlassen. Das Tatmesser wurde trotz des Einsatzes eines Diensthundes nicht gefunden. (ng)