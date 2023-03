Blutiger Streit vor U-Bahnhof: Schnitt durchs Gesicht – Großfahndung nach Täter

Ein Streit zwischen zwei Männern endet am frühen Freitagabend äußerst blutig. Am Ende musste einer im Gesicht verbunden werden, der andere flüchtete und wurde trotz eingeleiteter Großfahndung nicht gefunden.

Die Tat passierte gegen 19.20 Uhr am Brückenübergang zum U-Bahnhof in Berne. Zwei Männer gerieten dort lauthals in Streit. Am Ende soll der eine dem anderen einen Schnitt mit einem Messer am Auge zugefügt haben. Es floss jede Menge Blut.

Berne: Täter flüchtet, Großfahndung bleibt ohne Erfolg

Während der Geschädigte im Krankenwagen verbunden wurde, wurde der Täter per Großfahndung gesucht. Er flüchtete und konnte trotz intensiver Suche nicht gefunden werden.

Laut eines Polizeisprechers könnte es zu dem Streit eine Vorgeschichte zwischen den beiden Kontrahenten gegeben haben.