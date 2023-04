Raserin bemerkt Blitzer und gibt plötzlich Gas – mehrere Verletzte auf Verkehrsader

Sieben Verletzte, fünf zerstörte Autos: Ein Verkehrsunfall in Hammerbrook hinterließ am Sonntagabend eine regelrechte Spur der Verwüstung. Die Auslöserin, eine 79 Jahre alte Frau, hatte sich offenbar über einen Blitzer erschrocken.

Gegen 18.40 Uhr war die Frau mit ihrem Auto auf der Spaldingstraße unterwegs – mit überhöhter Geschwindigkeit, wie eine Sprecherin des Lagedienstes am Montagmorgen sagte. Dabei löste die 79-Jährige einen mobilen Blitzer aus und erschrak offenbar.

Hamburg: Schwerer Unfall auf der Spaldingstraße

Anschließend verwechselte die Frau offenbar die Pedale und beschleunigte weiter, anstatt abzubremsen. Sie krachte daraufhin in drei fahrende und zwei geparkte Fahrzeuge, ehe die Unfallfahrt zu Ende ging. Die 79-Jährige kam mit Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule in ein Krankenhaus.

Der Fahrer des ersten Autos, mit dem die Frau kollidiert war, erlitt Schnittverletzungen an der Nase, seine Mitfahrerin klagte über Schmerzen an der Halswirbelsäule. Beide wurden in eine Klinik gebracht. Eine Jugendliche, die ebenfalls im Auto saß, wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburg: Polizei stoppt Auto – zwei Insassen haben Stichverletzungen

Der Fahrer des zweiten Autos wurde mit Rückenschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des dritten Fahrzeugs erlitt Nackenschmerzen, seine Beifahrerin wurde im Nackenbereich und am linken Bein leicht verletzt. Sie klagte außerdem über Schwindel. Beide kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Nach Angaben des Lagedienstes ist keines der fünf am Unfall beteiligten Autos noch fahrbereit. Die Spaldingstraße blieb bis 23 Uhr voll gesperrt.