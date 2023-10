Wespen-Angriff bei Geburtstagsfeier in Hamburg: Kind mehr als 20 Mal gestochen!

Brutale Wespen-Attacke beim Kindergeburtstag in Blankenese! Für zwei Mädchen endete die Feier im Krankenhaus. Ein Kind wurde mehr als 20 Mal gestochen!

Ein Kind sei am Dienstag in ein Nest von Erdwespen getreten, teilte die Hamburger Feuerwehr am Abend auf Anfrage mit. Die Wespen hätten sofort reagiert und die Jungen und Mädchen an Körper und Gesicht attackiert. Dabei seien die Kinder vielfach gestochen worden, ein Kind mehr als 20 Mal.

Wespen attackieren Kinder bei Feier in Hamburg

Sieben Kinder und ein Erwachsener wurden ärztlich versorgt, wie es von der Feuerwehr hieß. Zwei siebenjährige Mädchen wurden so sehr verletzt, dass sie zur Sicherheit mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurden. Die anderen konnten vor Ort bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Nobelviertel: Villen verlassen und baufällig – warum geschieht hier nichts?

Die Kinder hatten gerade einen Geburtstag im Park (Mühlenberger Weg Ecke Elbchaussee) gefeiert. Es habe sich um Wildwespen gehandelt. Mehrere Einsatzfahrzeuge waren vor Ort. (prei/dpa)