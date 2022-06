Bis oben beladen mit Klamotten: Lkw in Hamburg steht in Flammen

Am frühen Mittwochmorgen war die Hamburger Feuerwehr auf der Straße Billwerder Neuer Ring im Einsatz. Ein mit einem Container beladener Lkw stand lichterloh in Flammen.

Um 1.38 Uhr wurden die Rettungskräfte von Anwohnern in Rothenburgsort alarmiert und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Das Fahrzeug war allerdings nicht mehr zu retten.

Rothenburgsort: Lkw steht lichterloh in Flammen

Da das Feuer auf die Ladung im Container übergegriffen hatte, musste dieser komplett von Hand und mit Atemschutzmasken entladen werden. Dazu wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Beladen war der Lkw mit Kleidung in Kartons.

Wie der polizeiliche Lagedienst der MOPO mitteilte, befanden sich während des Feuers keine Personen im Fahrzeug. Der Fahrer des Lkws hatte laut eines Reporters vor Ort das Fahrzeug gegen 13 Uhr am Dienstag abgestellt und wollte sich um 2 Uhr morgens auf den Weg zu den Kunden machen.

Rothenburgsort: Brandursache von Lkw noch unklar

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Löscharbeiten dauerten bis etwa 6.30 Uhr.

Es ist bereits das vierte Feuer in wenigen Tagen in Rothenburgsort. Vor acht Tagen brannte in der Peutestraße ein Lkw, einen Tag später ein Lkw in der Großmannstraße. Am Dienstag stand ein Wohnwagen in der Halskestraße in Flammen. (aba)