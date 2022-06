Zeuge versuchte noch zu löschen: Lkw brennt lichterloh

Schon wieder hat in Hamburg ein Lkw gebrannt: In der Nacht zu Mittwoch stand die Fahrkabine eines geparkten Lastwagens in Rothenburgsort in Flammen. Die Feuerwehr rückte an.

Ein vorbeifahrender Zeuge bemerkte gegen 2.40 Uhr nachts, dass die Zugmaschine eines parkenden Lkws in der Großmannstraße brannte, und alarmierte die Feuerwehr, so die Polizei zur MOPO. Er versuchte noch selbst den Brand zu löschen – aber vergeblich. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Fahrkabine komplett in Flammen.

Brand in Hamburg: Ursache noch unklar

Den Einsatzkräften gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand – das Fahrhäuschen war leer. Der Container blieb unversehrt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Mittwochmorgen noch keine Angaben machen.

Nun ermittelt die Polizei nach der Brandursache. Erst vor einigen Tagen hatten am späten Sonntagabend in der Veddel zwei Lkws gebrannt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist laut Polizei aber noch unklar. Auch ein technischer Defekt als Brandursache wurde nicht ausgeschlossen. (ncd)