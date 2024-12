E-Scooter von Bus erfasst: Unfall löst Schlägerei mitten auf der Straße aus

Ein Unfall in Mümmelmannsberg (Billstedt) hat am Freitagabend eine Schlägerei ausgelöst, an der laut Polizei mehrere Männer beteiligt waren. Begonnen hatte es damit, dass ein E-Scooterfahrer mit einem Bus kollidierte.

Der Mann war auf der Kandinskyallee unterwegs, als er in Höhe eines Zebrastreifens von dem Bus der Linie 12 erfasst wurde. Ob er den Zebrastreifen fahrend überqueren wollte, ist wahrscheinlich, aber noch nicht abschließend von der Polizei geklärt. In jedem Fall stürzte der Mann daraufhin auf den Asphalt, während der Busfahrer abbremste.

E-Scooterfahrer kommt ins Krankenhaus

Aus bisher ebenfalls ungeklärten Gründen soll der Verletzte dann von einem Betrunkenen, der offenbar Zeuge des Unfalls wurde, körperlich angegangen und geschlagen worden sein. Daraufhin hätten Passanten eingegriffen, so ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes, eine Schlägerei sei entbrannt.

Die Beamten, die von Zeugen über den Unfall und die darauffolgende Auseinandersetzung informiert wurden, mussten die Beteiligten trennen und die Situation beruhigen. Der Sprecher: „Der mutmaßliche Angreifer wurde von uns in Gewahrsam genommen, der Gestürzte kam verletzt ins Krankenhaus.“ Er soll Beinverletzungen erlitten haben, darunter vermutlich einen Schienbeinbruch.

Wie viele Menschen an der Schlägerei beteiligt waren, lasse sich den weiteren Polizei-Angaben zufolge aktuell noch nicht genau nachvollziehen. „Ermittlungen wurden in der Sache aufgenommen und dauern an“, ergänzte der Sprecher. (dg)