Mit Schusswaffe bedroht? Mann in Hamburger Park überfallen

Alarm in Hamburg: Am Park Horner Moor soll am Montagnachmittag ein Mann überfallen worden sein. Er sprach sogar von Schüssen – doch die Polizei konnte vor Ort nichts finden.

Die Einsatzkräfte wurden nach eigenen Angaben gegen 16.10 Uhr alarmiert. Ein Mann berichtete, von zwei weiteren Männern ausgeraubt und mit einer Schusswaffe bedroht worden zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin abgezockt! Doch bei Anneliese B. waren die Betrüger zu gierig

Die Polizei durchsuchte das Gelände, laut einem Reporter vor Ort auch mit Spürhunden, konnte aber nichts Verdächtiges feststellen – das bestätigten die Beamten selbst der MOPO. Sobald es hell wird, werde man den Bereich noch einmal durchsuchen. (prei)