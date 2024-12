Anneliese B. aus dem Osten Hamburgs hat den klassischen Telefonbetrug erlebt. Anfang Oktober klingelte mittags ihr Festnetztelefon. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Kriminalbeamter aus. Wenige Tage später übergibt die 82-Jährige vor ihrer Haustür 5000 Euro und ihren Erbschmuck in einer Plastiktüte einem „schmuddeligen“ Typen. Weil die Seniorin alles genau so gemacht hat, wie der falsche Polizeibeamte verlangt hat, melden sich die Betrüger kurz danach erneut bei der alten Dame und wollen mehr Geld. Doch da waren die dreisten Betrüger zu gierig – und wurden am Ende mit Hilfe der Rentnerin festgenommen. Wie genau die 82-Jährige die dreisten Räuber überführt hat, lesen Sie hier.