Mann grillt in Wohnung – plötzlich geht er auf Polizisten los

In Billstedt hat am Montagabend ein Mann mit einem brennenden Holzscheit Polizeibeamte bedroht. Zuvor hatte er in seiner Wohnung randaliert und einen Holzkohlegrill entzündet.

Die Polizei wurde alarmiert, weil der 25-Jährige in seiner Wohnung lärmte. Schon beim Eintreffen sahen die Beamten, dass er in seiner Wohnung einen Holzkohlegrill entzündet hatte und dabei sehr viel Rauch produzierte.

Polizei überwältigt aggressiven 25-Jährigen

Als er auch nach mehrmaligem Klingeln die Wohnungstür nicht öffnete, musste die Polizei diese aufbrechen. Der Mann ging daraufhin mit einem brennenden Holzscheit auf die Beamten zu. Anschließend verschwand er, kehrte aber nach kurzer Zeit mit einer Flasche Brandbeschleuniger und einem Feuerzeug zurück.

Die Polizei rüstete sich mit Schutzschilden und Feuerlöschern aus und überwältigte den 25-Jährigen, bevor jemand verletzt wurde. Zur Hilfe nahmen sie Schutzschilde und Brandschutzausrüstung. Die Feuerwehr löschte Glutnester in der Wohnung, der Angreifer kam ins Krankenhaus. Er wurde wegen Brandstiftung und Bedrohung angezeigt. (prei)