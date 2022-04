Biker rast mit Tempo 165 durch die Stadt – Führerschein und Motorrad weg

Polizisten haben im Hamburger Hafen einen jungen Biker gestoppt. Der hat die Beamten zuvor in ihrem zivilen Fahrzeug mit hohem Tempo überholt. Bei der darauffolgenden Geschwindigkeitsmessung erreichte der Führerscheinneuling bis zu 165 Km/h.

Die Besatzung des Polizeiwagens, der Raser per Video überführt, traute am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr in der Straße Bei der alten Süderelbe (Finkenwerder) ihren Auge kaum: Ein Biker auf einer Cross-Maschine überholte den Wagen mit hohen Tempo. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und dokumentierten die halsbrecherische Fahrweise des 19-Jährigen. In der Spitze erreichte der junge Biker bis zu Tempo 165 anstatt der dort erlaubten 50 km/h.

In Finkenwerder: Motorradfahrer rast über Tempo 165

Erst ein vor ihm bremsender Lkw zwang den Biker, die Hand vom Gas zu nehmen. Aber nur kurz: Laut Polizei erhöhte der 19-Jährige kurz darauf wieder das Tempo und überholte den Lastwagen mit 100 Stundenkilometern. Im Verlauf darauf folgender Kurven geriet er so in Schieflage, dass sein Oberkörper in den Gegenverkehr ragte.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehr als 200 Km/h – Biker flüchtet vor der Polizei

An einer roten Ampel am Aue Hauptdeich haben Polizisten den Raser dann gestoppt. Dabei kam heraus, dass dieser seine Maschine technisch verändert hatte, um einige PS mehr herauszukitzeln. Der 19-Jährige hatte als Fahranfänger einen Stufenführerschein und durfte lediglich bis zu 48 PS starke Kräder fahren. Für ihn ist die diesjährige Motorradsaison gelaufen. Die Polizisten stellten seinen Führerschein und das erst vor sechs Monaten neu erworbene Krad sicher.