Bier am Bahnsteig ausgekippt – seit einem Jahr gesuchter Mann verhaftet

Während der Anreise vieler HSV-Fans am Bahnhof Stellingen hat die Bundespolizei dort am Freitag einen 54 Jahre alten Mann verhaftet, der seit mehr als einem Jahr gesucht wurde: Er rückte durch eigenes Handeln in den Fokus der Beamten, wäre sonst wohl gar nicht weiter aufgefallen in der blau-weißen Anhänger-Menge.

Der 54-Jährige kippte offenbar großflächig Bier am Bahnsteig aus. Bundespolizisten sahen das und sprachen den Mann daraufhin an. „Der 54-Jährige reagierte umgehend äußerst aggressiv auf die eingesetzten Beamten, als diese ihn auf sein Fehlverhalten ansprachen“, sagte Polizeioberkommissar Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Seit 2021 war der Mann untergetaucht

Die Beamten überprüften daraufhin die Personalien des Mannes – und landeten einen Treffer: Seit Mitte November 2021 wurde der Mann mit einem Haftbefehl gesucht. Er war wegen eines Betrugsdeliktes verurteilt worden und seit jenem Urteilsspruch untergetaucht.

Das könnte Sie auch interessieren: Großrazzia in Santa Fu: Drogen-Ring geknackt – 24 Verdächtige!

Gefesselt kam der 54-Jährige zum Revier der Bundespolizei nach Altona. Ein Arzt stellte, das ist Pflicht-Prozedere, die sogenannte Gewahrsamsfähigkeit fest. Die nächsten 71 Tagen muss er im Gefängnis verbringen – eine von ihm geforderte Geldstrafe konnte der Mann nicht zahlen. (dg)