Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Hamburg: Tatverdächtiger ist erst 14

Seit Dezember machte die Hamburger Polizei Jagd auf einen Tankstellenräuber. Der Gesuchte hatte mit einer Waffe eine Tankstelle in Langenhorn überfallen und unvermittelt auf den Kassierer geschossen. Jetzt wurde der mutmaßliche Täter gefasst – und der ist überraschend jung.

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera suchte die Hamburger Polizei nach einem Tankstellenräuber. Der mit einem Bandana maskierte Täter hatte am 7. Dezember vergangenen Jahres gegen 1 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Langenhorner Chaussee betreten. Kurz darauf schoss er mutmaßlich mit einer Gaspistole unvermittelt auf den Angestellten und forderte Bargeld. Anschließend floh er in unbekannte Richtung. Der 26-jährige Tankstellen-Mitarbeiter blieb unverletzt, kam mit einem Schrecken davon.

Trotz einer eingeleiteten Sofortfahndung mit einem Dutzend Streifenwagen, an der auch Beamte aus Schleswig-Holstein beteiligt waren, konnte der Täter nicht geschnappt werden. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung brachte keinen Erfolg.

Am 15. April kam es zu einem Tankstellenüberfall an der Straße Alter Kirchenweg in Norderstedt. Dort hatte ein Unbekannter gegen 21.30 Uhr den Angestellten mit einem Messer bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Der Kassierer schlug den Räuber mit Hilfe von Pfefferspray in die Flucht.

14-Jähriger soll Tankstelle in Hamburg überfallen haben

Einen Tag später, am 16. April, wurde an der Tangstedter Landstraße in Norderstedt eine Spielhalle überfallen. Der Täter betrat gegen kurz vor 21.30 Uhr mit einem Messer bewaffnet die Spielothek, scheiterte jedoch mit seiner Forderung nach Bargeld und floh ohne Beute in einen gegenüberliegenden Waldweg.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Polizeistreife wenig später aufgrund der Personenbeschreibung einen 14-jährigen Jugendlichen im Bargfelder Weg. Parallel hatte ein Diensthund seine Fährte von der Spielhalle aus aufgenommen, die am Bargfelder Weg endete. In einem nahegelegenen Graben fanden die Beamten außerdem eine Jacke, die der Jugendliche offenbar zuvor weggeworfen hatte. Nach anfänglichem Leugnen räumte er schließlich den Raubversuch ein.

Ein Haftrichter erließ noch am selben Abend Haftbefehl. Seitdem sitzt der Teenager in einer Jugendarrestanstalt. Die Polizei geht davon aus, dass er auch für den Überfall auf die Tankstelle in Langenhorn verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an.