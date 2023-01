Überfall auf Hamburger Spielhalle: Besucher in Klinik

Raubüberfall in Lohbrügge: In der Nacht zu Montag hat ein Mann eine Spielhalle überfallen und ist mit Bargeld geflüchtet. Mit einer Waffe – mutmaßlich eine Attrappe – schlug er einen Besucher und verletzte diesen.

Die Tat passierte am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht. Der maskierte Täter schlug einem Besucher im Eingangsbereich der Spielhalle eine Waffe ins Gesicht und drang in die Spielhalle ein, teilt die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der Besucher kam mit einer Platzwunde ins Krankenhaus.

Raub in Hamburg: Täter auf der Flucht

Der Täter zwang eine Angestellte, die Kasse zu öffnen. Den Angaben zufolge schlug er mit der Waffe so hart auf den Tresen, dass die Pistole zerbrach. Es handelte sich deshalb mutmaßlich um eine Fake-Waffe, so die Polizei. Der Täter griff in die Kasse und flüchtete mit einem noch unbekannten Geldbetrag.

Die Polizei fahndete noch in der Nacht, konnte den Täter aber nicht ergreifen. (ncd)