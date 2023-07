Betrunkener zeigt „Hitler-Gruß“ am Hauptbahnhof

Mehrfach soll ein Mann (32) am Samstagabend am Hamburger Hauptbahnhof (St. Georg) den Arm zum sogenannten Hitler-Gruß ausgestreckt haben. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Um kurz nach 21 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen, die am Gleis 12 standen oder bereits im Zug saßen, bei der Bundespolizei und informierten über das Verhalten des 32-Jährigen. Die Beamten trafen den Mann in einem Zug an und nahmen ihn mit zur Wache.

Bundespolizei am Hamburger Hauptbahnhof im Einsatz

Dort wurden nicht nur seine Personalien überprüft, sondern auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis: 2,11 Promille.

„Gegen den 32-Jährigen leiteten die eingesetzten Polizeibeamten ein entsprechendes Strafverfahren ein“, so Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei. Es gehe dabei um den Verdacht der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zuständigkeitshalber würden die weiteren Ermittlungen vom Landeskriminalamt der Polizei Hamburg geführt. (dg)