Betrunkener schläft in Bahn und will dann auf Polizisten einschlagen

Ein 40 Jahre alter Mann ist völlig betrunken in einer Bahn eingeschlafen – und von Bundespolizisten aufgeweckt worden. Das schien dem Mann nicht zu gefallen: Er soll nach den Beamten geschlagen haben.

Mitarbeiter der Bahn-Sicherheit informierten die Beamten um kurz vor 3 Uhr in der Nacht zu Montag. Der Zug war da bereits in der sogenannten Abstellgruppe Högerdamm am Hauptbahnhof. Dort sollte der Zug gereinigt werden.

Mann wird gefesselt

Als die Bundespolizisten den 40-Jährigen aufweckten, soll dieser „sofort aggressiv“ reagiert haben, wie Bundespolizeisprecher Woldemar Lieder sagte. Obwohl der Aufgeweckte alkoholbedingt nicht mehr in der Lage gewesen sein soll, sich auf den Beinen zu halten und den Zug selber zu verlassen, habe er die Beamten angeschrien und auch mit den Armen unkontrolliert nach ihnen geschlagen. „Der Mann wurde daraufhin, weil eine Gefahr bestand, gefesselt.“

Im Revier ließen die Bundespolizisten den Mann pusten. Das Ergebnis: 3,29 Promille. Dazu ergab die Kontrolle der Personalien zwei Aufenthaltsermittlungen: In einem Fall wird er als Beschuldigter in einem Fall wegen Beleidigung geführt, in dem anderen ist er Zeuge.

„Ein Arzt stellte die Gewahrsamsfähigkeit des 40-Jährigen fest“, so Lieder weiter. „Der Mann bekam anschließend in einer Zelle ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder entlassen.“ (dg)