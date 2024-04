Männer stechen mit Messer und Schere aufeinander ein – Hubschrauber im Einsatz

In Hausbruch ist es am Samstagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Beide wurden verletzt, einer davon schwer.

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden gegen 20 Uhr an die Cuxhavener Straße gerufen. Wegen der geschilderten Lage flog auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt nach Hausbruch.

Streit mit Schere und Messer – Verletzter vom Notarzt versorgt

Laut Polizei waren ein 59-Jähriger und ein 61-Jähriger in Streit geraten, zuvor hatten beide gemeinsam Alkohol getrunken. Nach jetzigem Ermittlungsstand griff zunächst der Ältere sein Gegenüber mit einer Schere an, verletzte ihn an Arm und Hand.

Das könnte Sie auch interessieren: Die rätselhaften Tresore auf der Alsterbrücke

Der Attackierte soll daraufhin zu einem Küchenmesser gegriffen und es dem 61-Jährigen in den Bauch gerammt haben. Dieser wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort im Krankenhaus notoperiert, Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Messerstecher wurde festgenommen. Der Kriminaldauerdienst ermittelt.