Betrunken vorm Hauptbahnhof: Mann muss ins Gefängnis

Ein Mann (62), der betrunken vor dem Hamburger Hauptbahnhof lag, muss jetzt für 40 Tage ins Gefängnis. Eine nicht bezahlte Geldstrafe wurde ihm zum Verhängnis.

Eine Streife der Bundespolizei wurde am Sonntagnachmittag auf ihn aufmerksam und bot Hilfe an, sagte Rüdiger Carstens, Bundespolizei-Sprecher. Dabei habe man die Personalien des Mannes überprüft. Das Ergebnis: „Er war zur Festnahme ausgeschrieben“, so Carstens.

Geldstrafe nicht gezahlt: Mann muss ins Gefängnis

Der 62-Jährige wurde im November des vergangenen Jahres wegen Hausfriedensbruchs verurteilt, hatte eigentlich eine Geldstrafe zu zahlen, die er bisher aber nicht beglich. Nun muss er eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Eine Ärztin habe laut Carstens die „Gewahrsamsfähigkeit“ festgestellt. Er soll knapp 1,7 Promille gepustet haben. Die Bundespolizisten brachten den Berliner in eine Haftanstalt. (dg)