Besoffen, ohne Fahrschein: Mann attackiert Bahn-Mitarbeiter und ruft „Sieg Heil“

Nachdem er rechtsextreme Äußerungen tätigte und Bahn-Mitarbeiter angriff, hat die Polizei einen 39-jährigen Mann am Hamburger Hauptbahnhof zeitweise festgenommen.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, soll der alkoholisierte Mann zunächst in der Linie S3 ohne Fahrschein angetroffen worden sein, am Hauptbahnhof musste er deshalb aussteigen.

Dort beleidigte und bedrohte der Mann die Bahnangestellten den Darstellungen nach schwer, rief mehrfach „Sieg Heil“ und schlug einem der Angestellten der Bahn ins Gesicht.

Hamburg: Polizei nimmt Mann nach Attacke fest

Der Polizei zufolge wurde der 39-Jährige im Folgenden von der Bundespolizei am Hauptbahnhof festgenommen.

Es seien Verfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen sowie Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden.

Den Angaben nach durfte er die Wache im Anschluss wieder verlassen. (vd/dpa)