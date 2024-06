Bekannte Schanzen-Kneipe: Barkeeper blutig geprügelt – Betreiber setzt Belohnung aus

Brutaler Angriff in einer bekannten Hamburger Szene-Bar: Im „Goldfischglas“ an der Bartelsstraße (Sternschanze) ist ein Barkeeper schwer verletzt worden. Ein Gast soll den Mann mit einem Glas geschlagen haben. Die Bar selbst hat den Vorfall publik gemacht, sucht nach Zeugen – und hat sogar eine Belohnung ausgesetzt.

Fotos und Videos zeugen auf „Instagram“ von der Brutalität, mit der der Täter vorgegangen sein muss: Das Gesicht des Barkeepers ist mit Blut überströmt, das Auge blau angeschwollen. Und trotzdem ringt sich der Mann gute Laune ab, hält seinen Daumen hoch, während er im Krankenhaus-Bett liegt.

Auch wichtige Gesichtsnerven wurden verletzt

Kurz zuvor, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai, war es gegen 2.50 Uhr zu der Auseinandersetzung gekommen: Der Mann soll mehrere weibliche Gäste beleidigt haben. Als ihn der Barkeeper drauf ansprach, sei die Situation „innerhalb nicht einmal einer halben Minute eskaliert“, wie die Betreiber des „Goldfischglas“ in dem Posting schreiben. „So sehr, dass der äußerst aggressive Gast unserem Kollegen ein schweres Longdrinkglas an die Schläfe schlug.“

Bild aus dem Video der Überwachungskamera im „Goldfischglas“ direkt nach dem Angriff: Der Barkeeper (o. l.) hält sich die Hand vors Gesicht. Ein Gast (v. l.) springt auf und versucht, den Angreifer (nicht im Bild) festzuhalten. Goldfischglas/Instagram Bild aus dem Video der Überwachungskamera im „Goldfischglas“ direkt nach dem Angriff: Der Barkeeper (o. l.) hält sich die Hand vors Gesicht. Ein Gast (v. l.) springt auf und versucht, den Angreifer (nicht im Bild) festzuhalten.

Das Glas sei daraufhin zerbrochen und habe dem Barkeeper tiefe Schnittwunden am Auge, der Schläfe und Wange zugefügt. Die Verletzung sei mit mehr als 40 Stichen genäht worden. „Auch wichtige Gesichtsnerven wurden dabei verletzt.“

Der Täter konnte unerkannt flüchten. Nach Angaben der Bar-Betreiber war er rund 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare, einen Dreitagebart, trug einen dunklen Pullover mit auffällig hellem Print, ein dunkles Cap und weiße Nike-Schuhe.

Der Tathergang sei auf den Sicherheitskameras festgehalten und bereits an die Polizei übergeben worden. Für Hinweise haben die „Goldfischglas“-Betreiber 500 Euro Belohnung ausgesetzt. (dg)