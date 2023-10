Restaurant in der Europa Passage: Plötzlich klagen Gäste über Atemprobleme

Mehrere Rettungswagen sind am Dienstagabend in die Altstadt alarmiert worden. In einem Restaurant in der Europa Passage wurde beißender Geruch gemeldet, mehrere Gäste klagten über Atemwegsreizungen. Nun stehen die Rettungskräfte vor einem Rätsel.

Die Einsatzkräfte seien gegen 18.40 Uhr wegen angeblich beißender Gerüche zum Ballindamm gerufen worden, wie der Lagedienst auf MOPO-Nachfrage sagte. Weil diverse Gäste über Reizungen der Atemwege geklagt haben sollen, rückten mehrere Rettungswagen und der Organisationsleiter an.

Mehrere Rettungswagen an Europa Passage im Einsatz – Ursache noch unklar

Letzterer wird in der Regel zu Schadenslagen mit mehreren Verletzten hinzugerufen. Er ist unter anderem dafür zuständig, die Art der Verletzungen festzustellen und einen reibungslosen Transport in geeignete Kliniken zu veranlassen.

Ins Krankenhaus musste diesmal zum Glück niemand: Ersten Angaben der Feuerwehr nach seien acht Menschen von den Sanitätern gesichtet worden – keiner von ihnen sei beim Zwischenfall ernsthaft verletzt worden.

Das könnte Sie auch interessieren: Ein Polizist bei Massenschlägerei an der Europa-Passage schwer verletzt

Was die Ursache für die Atembeschwerden betrifft, stehen die Rettungskräfte vor einem Rätsel: Vorgenommene Messungen konnten keine Klarheit bezüglich verdächtiger Gerüche schaffen. Die ebenfalls angerückte Polizei vermutet, dass ein bislang Unbekannter Reizgas versprüht haben könnte. Die Ermittlungen dauern an.