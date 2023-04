Ein Polizist bei Massenschlägerei an der Europa-Passage schwer verletzt

Eine Schlägerei am Ballindamm vor der Europapassage hat gestern Abend um 19.55 Uhr einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst ausgelöst. Mehr als 150 Jugendliche hielten sich in der Nähe der Auseinandersetzung auf. Ein Tatverdächtiger verletzte einen Polizisten, dieser kam in ein Krankenhaus, der Mann in Gewahrsam. Eine junge Frau soll „einen Macheten-ähnlichen Gegenstand“ dabei gehabt haben. Auch sie ist in Gewahrsam, wie die Polizei der MOPO bestätigte.

Gestern Abend um 19.55 Uhr erreichte die Polizei mehrere Notrufe: Es gebe eine Auseinandersetzung zwischen zwei kleineren Gruppen am Ballindamm vor der Europapassage. Die zunächst vorbeigeschickte Fußstreife wurde besonders auf einen jungen Mann aufmerksam gemacht. Als ein Beamter dessen Papiere kontrollieren wollte, schlug der Tatverdächtigte ihn zu Boden und trat dann immer wieder auf ihn ein, wie die Polizei der MOPO berichtete. Der Polizist kam mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus, der Tatverdächtige in Gewahrsam.

Während der Festnahme kam es durch die circa 150 Jugendlichen, die sich in der Nähe des Tatorts aufhielten, zu Solidaritätsbekundungen den Schlägern gegenüber. Polizisten wurden mit Rufen wie: „Ich zerf…cke dich“ und „Ich f…cke deine Mutter“ beschimpft. Eine junge Frau tat sich dabei besonders hervor. Neben verbalen Entgleisungen, versuchte sie auch, ein Fahrrad auf die Polizisten zu werfen. Sie hatte laut Polizei einen „Machete-ähnlichen Gegenstand“ dabei und wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. (usch)