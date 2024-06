Beine überrollt! Lkw fährt Mädchen auf E-Scooter an – schwere Verletzungen

Nach dem tödlichen Unfall an der Hudtwalckerstraße ist es am Dienstagabend zu einem weiteren schlimmen Lkw-Crash gekommen – diesmal im Süden Hamburgs: Ein Autotransporter hat beim Abbiegen an einer Kreuzung einen E-Scooter erfasst, auf dem sich zwei Mädchen befanden. Ein Rettungshubschrauber rückte an.

Zur dramatischen Kollision kam es um 18:55 Uhr an der Kreuzung Kirchwerder Landweg / Süderquerweg, wie ein Sprecher des Lagedienstes auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Demnach waren die beiden Mädchen mit einem E-Scooter unterwegs, als sie von einem stadtauswärts fahrenden Lastkraftzug erfasst wurden.

Beine von Lkw überrollt: E-Scooter-Fahrerin (14) in Hamburg schwer verletzt

Ersten Erkenntnissen zufolge war die 14-jährige Fahrerin des E-Rollers unvermittelt vom Radweg auf die Fahrbahn gewechselt. Der vom Kirchwerder Landweg kommende und nach rechts in den Süder Querweg einbiegende Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Mädchen stürzten auf die Straße, wobei die 14-Jährige unter den Zwillingsreifen des Lkw geriet.

Dabei wurde das Mädchen schwer verletzt, ihre Beine wurden überrollt, sie erlitt mehrere Knochenbrüche. Ein Rettungshubschrauber brachte die 14-Jährige ins UKE.

Ihre 13-jährige Freundin erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Unfallkrankenhaus Boberg.

Ob der Lkw einen Abbiegeassistenten verbaut hat, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt weiter die Unfallursache. Die Kreuzung wurde komplett gesperrt. (idv/ng)