Mann im Vorbeigehen niedergestochen – Täter flüchtet unerkannt

Die Hamburger Kriminalpolizei sucht Zeugen nach einem Messer-Angriff in Wilstorf: Ein 27-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag an der Winsener Straße offenbar völlig unvermittelt attackiert und schwer verletzt worden.

Das Opfer war gegen 2 Uhr mit seiner Freundin vom Harburger Rathaus kommend die Straße entlanggegangen. Kurz vor der Abzweigung Reeseberg soll ein Mann – zu dem keine Beschreibung vorliegt – beim Vorbeigehen ein Messer gezückt und dieses in den Rücken des 27-Jährigen gestochen haben. Anschließend soll er geflüchtet sein.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Passanten verständigten Polizei und Feuerwehr, das Opfer kam in ein nahes Krankenhaus. Dort musste der Mann notoperiert werden. Ein Polizeisprecher: „Es besteht keine Lebensgefahr“. Eine Fahndung nach dem Täter blieb vorerst erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Fassungslosigkeit in Hamburgs Süden: Wo sind die Schulhof-Vergewaltiger?

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm am Tatort die Ermittlungen, sprach mit Beteiligten und sicherte Spuren. Das Messer wurde bisher nicht aufgefunden. Mittlerweile arbeitet die örtliche Kripo (LKA 183) an dem Fall.

Die Beamten suchen dringend Zeugen, die die Attacke bzw. die Flucht des Mannes beobachtet haben. Hinweise an: Tel. 040 428 65 6789 oder an jede Wache. (dg)