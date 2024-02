Beim Herumtollen: Kind von Auto überrollt und schwer verletzt

In Hoheluft-West ist es am frühen Mittwochabend zu einem schrecklichen Unglück gekommen. Ein Kind lief beim Herumtollen mit seinen Spielkameraden gegen ein fahrendes Auto. Der Junge kam schwer verletzt in eine Klinik.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 17.15 Uhr in der Gärtnerstraße. In Höhe des Hauses 108 tobten Kinder im Vorgarten.

Notarzt versorgt schwer verletztes Kind

In dem Moment, als ein Auto auf das Grundstück zur dortigen Tiefgarage fuhr, lief ein neunjähriger Junge hinter einer Hecke hervor und prallte gegen den fahrenden Wagen.

Das Kind stürzte, geriet mit dem rechten Bein unter das Auto und wurde überrollt. Ein Notarzt versorgte das schwer verletzte Kind. Danach wurde es in eine Klinik gebracht. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.