Beim Einbruch erwischt: Polizei nimmt vier mutmaßliche Verbrecher in Hamburg fest

Beamte der Hamburger Polizei haben an einem Tag gleich mehrere mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Männer sollen am vergangenen Freitag in Einfamilienhäuser in Marmstorf und Langenhorn eingedrungen sein – sie alle kamen in Untersuchungshaft.

Gegen 15 Uhr nahm der Sohn eines Hausbesitzers an der Marmstorfer Poststraße Klopfgeräusche wahr. Als er aus dem Fenster seines Zimmers schaute, sah er zwei Männer, die ein Fenster im Erdgeschoss einschlugen und ins Haus eindrangen. Der Sohn rief die Polizei.

Mutmaßlicher Einbrecher versucht zu flüchten – Festnahme

Kurz darauf parkten mehreren Streifenwagen vor dem Einfamilienhaus, am Himmel kreiste der Polizeihubschrauber „Libelle“. „Die Hubschrauber-Besatzung erkannte zwei aus dem Haus flüchtende Männer, die in einen offensichtlich wartenden Transporter einstiegen“, so ein Polizeisprecher. Der Transporter sei nach kurzer Flucht gestoppt worden – einer der drei Männer habe noch versucht, zu flüchten. „Er wurde auf einem nahen Grundstück festgenommen.“

Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen zunächst die Ermittlungen, stellten den Transporter und das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sicher, das sie in dem Fahrzeug fanden. Die drei Männer im Alter zwischen 26 und 37 Jahren kamen in U-Haft. Das örtliche Einbruchsdezernat hat die Ermittlungen mittlerweile übernommen.

Um 17.30 Uhr fielen dann der Pflegekraft eines 92-Jährigen in Langenhorn in mehreren Räumen des Erdgeschosses geöffnete und offenbar durchwühlte Schränke auf. Dann vernahm der Mann Geräusche aus dem Obergeschoss.

„In der Annahme eines Einbruchs, verließ der Mann das Haus und bat zwei Passanten um Hilfe“, so der Sprecher weiter. „Als das Trio nun gemeinsam das Einfamilienhaus betrat, kam ihnen ein Unbekannter aus dem Obergeschoss entgegen.“ Die drei sollen versucht haben, den Unbekannten festzuhalten, doch dieser habe sich losreißen können. An der Tangstedter Landstraße sei er dann von Beamten festgenommen worden. Der Polizeisprecher: „Dabei leistete er Widerstand und versuchte sich augenscheinlich durch Spucken und Kopfstöße der Festnahme zu entziehen.“

Die Beamten stellten ihren Angaben nach bei dem 30-Jährigen ein Cuttermesser und eine „rauschgiftverdächtige Substanz“ sicher. Auch dieser Mann kam in U-Haft. Die örtliche Kripo (LKA 142) ermittelt. (dg)