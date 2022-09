Beim Abbiegen: Autofahrer prallt in Radfahrer

Abbiegeunfall in Lokstedt: Ein Autofahrer hatte am Freitagnachmittag nicht auf den Verkehr geachtet und einen Radfahrer am Vogt-Wells-Kamp erfasst.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes der MOPO mitteilte, wollte der Autofahrer um 15.44 Uhr vom Vogt-Wells-Kamp rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen.

Lokstedt: Radfahrer bei Unfall mit Autofahrer leicht verletzt

Aus Unachtsamkeit übersah er den Radfahrer, der sich von hinten auf dem Radweg näherte, es kam zum Zusammenprall.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Biker gerät in Gegenverkehr – zwei Schwerverletzte

Der Radfahrer wurde laut Polizei dabei leicht verletzt. Auf der Hinterbank des Pkw saßen zwei kleine Kinder, von denen eins eine Schnittverletzung erlitt. (mp)