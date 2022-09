Beim Abbiegen: Elektro-Mercedes kracht in VW – drei Verletzte

Drei Menschen sind bei einem Unfall in Hamburg-Rahlstedt verletzt worden: Ein Elektro-Mercedes und ein VW stießen am Samstagmittag an der Meiendorfer Straße zusammen. Die Polizei ließ die Straße sperren.

Nach ersten Erkenntnissen wollte die Mercedes-Fahrerin, die wohl mit ihrem Sohn unterwegs war, links in den Helmesberger Weg abbiegen. Dabei überschätzte sie offenbar Entfernung und Geschwindigkeit des VW.

Hamburg: E-Mercedes kracht in VW – drei Verletzte

An beiden Fahrzeugen entstand großer Schaden: Sie wurden nach der Unfallaufnahme der Polizei abgeschleppt. Der Verkehr – es kam zu kleineren Staus im Nahbereich – wurde für die Zeit umgeleitet.

Feuerwehrkräfte nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf.

Die drei Verletzten – Mutter und Sohn aus dem Mercedes sowie der VW-Fahrer – wurden von Sanitätern behandelt. Sie erlitten leichte Verletzungen laut Lagedienst und mussten nicht in Krankenhäuser. Die Feuerwehr nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf, half bei der Säuberung der Straße und schaltete die Batterie im E-Auto stromlos.

Die Polizei nahm Ermittlungen auf und versucht nun, den genauen Ablauf des Unfall zu rekonstruieren. Die Arbeiten dauern an. (dg/röer)