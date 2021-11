Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht zu Sonntag haben Beamte der Hamburger Polizei an der Fuhlsbüttler Straße in Barmbek-Nord in einem Smart unterschiedliche Drogen gefunden und zwei Männer (25, 28) daraufhin festgenommen. In dem Fall ermittelt nun das Rauschgiftdezernat.

Während der Überprüfung sollen die Beamten des PK 36 Marihuana-Geruch aus dem Inneren eines Smarts festgestellt haben, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmittag mitteilte. „Der 25-jährige Fahrzeugführer wurde daraufhin einem Drogenschnelltest unterzogen, der negativ verlief.“ Der Drogen-Verdacht blieb aber trotzdem – „daher wurde ein Diensthundeführer zur Unterstützung hinzugezogen“. Und der Verdacht erhärtete sich schnell.

Hamburg: Polizei findet Drogen bei Verkehrskontrolle

Drogenspürhund „Kulle“ erschnüffelte nämlich im Anschluss ein Versteckt unterhalb des Handschuhfachs. Dort, in einem Hohlraum eines Kabelschachtes, war eine Plastiktüte mit 14 sogenannten Gripbeuteln voll mit Marihuana und fünf Gefäße mit „rauschgiftverdächtigen Substanzen“ versteckt. Die Männer wurden vorläufig festgenommen.

Der 28-jährige Beifahrer hatte zusätzlich 1400 Euro in bar dabei. Die Polizei geht von mutmaßlichem Dealgeld aus. „Das Geld, die Betäubungsmittel und das Fahrzeug wurden sichergestellt“, so die Polizeisprecherin. Beide Männer wurden nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen – mangels Haftgründen. (dg)