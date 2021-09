Am Dienstag ist es im Kreis Harburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann hatte sich wegen eines Rotlichtverstoßes in Hamburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei bis nach Seevetal geliefert und dort die Kontrolle über sein Auto verloren. Der 31-Jährige musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 15.30 Uhr verfolgte die Polizei einen Mercedes AMG C63 nach einem Rotlichtverstoß in Hamburg. Der Flüchtige raste daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Großmoordamm in Richtung Seevetal.

Nach Verfolgungsjagd in Hamburg: Mann muss schwer verletzt ins Krankenhaus

In einer Rechtskurve auf dem Hagoltweg kam der Fahrer von der Straße ab, fuhr über einen Findling und überschlug sich daraufhin mehrmals in der Luft. Das Auto fällte dabei eine Kiefer und beschädigte einen geparkten VW Touran. Dabei wurde der Fahrer aus dem Auto geschleudert und sein Wagen ging in Flammen auf.

Laut einem Reporter vor Ort sei der Fahrer in der 30er-Zone mit knapp 200 km/h unterwegs gewesen. Die Polizei konnte das auf MOPO-Nachfrage nicht bestätigen. Ein Sprecher teilte aber mit, dass der 31-Jährige mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde. (alu)