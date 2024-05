Paar streitet sich in Hamburg: Dann stürzt ein Mann aus dem Fenster

Ein Mann ist bei einem Streit mit seiner Freundin aus dem zweiten Stockwerk gefallen. Er wurde dabei schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Die Hamburger Polizei ermittelt.

Das Paar soll sich am Samstagabend heftig in der Wohnung an der Luruper Chaussee (Bahrenfeld) gestritten haben – das bestätigte auch ein Sprecher der Polizei.

Mann stürzt aus Fenster im zweiten Stock: Mehrere Knochenbrüche

Während der verbalen Auseinandersetzung sei der 33-Jährige dann – offenbar ohne Einfluss der Freundin – aus dem Fenster mehrere Meter tief in den Innenhof gestürzt. „Der Mann zog sich dabei mehrere Knochenbrüche zu“, sagte der Polizeisprecher.

Der Mann wurde vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Laut Feuerwehr bestehe keine Lebensgefahr. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe des Streits sind nicht bekannt. (dg)