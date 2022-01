Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in einer Wohnung am Schulenburgring in Lohbrügge ist laut Angaben der Hamburger Polizei ein Mann vermutlich mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. „Nach ersten Einschätzungen schwebt er in Lebensgefahr“, teilte ein Lagedienst-Sprecher auf MOPO-Nachfrage mit.

Die Beamten waren gegen 1.10 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen worden. Als Beamte kurz darauf ankamen, war der mutmaßliche Täter schon geflüchtet. „Der Mann ist namentlich bekannt“, so der Sprecher. „Nach ihm wird weiter gefahndet.“

Streit in Hamburg: Mann mit Messer verletzt – Lebensgefahr

Nachdem die Streifenpolizisten den Sachverhalt zunächst aufnahmen und Zeugen befragten, übernahmen später die Ermittler der Mordkommission (LKA 41) den Fall. Sie gehen offenbar von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Das Opfer, ein Mann unbekannten Alters, wurde vor Ort von Sanitätern versorgt und in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik gebracht. Wie die MOPO erfuhr, soll der Angegriffene im Bereich des Oberkörpers verletzt worden sein.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei löst illegale Rave-Party von 200 Teenies auf – doch die feiern weiter

Eine Großfahndung in der Nacht – mit mehreren Streifenwagen und einem Spürhund – blieb erfolglos. Hintergründe der Auseinandersetzung sind unbekannt. „Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an“, so der Lagedienst. (dg)