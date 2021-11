Hamburg: Auto gerät in Gegenverkehr – Frau verletzt in Klinik

Schwerer Verkehrsunfall in Hausbruch: Eine Autofahrerin hat dort nach ersten Erkenntnissen der Hamburger Polizei am Samstagnachmittag die Kontrolle über verloren und ist mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr der Cuxhavener Straße (B73) geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit mehreren Fahrzeugen, darunter einem Opel Corsa.

Die mutmaßliche Unfallverursacherin, die Frau in der grauen Mercedes A-Klasse (siehe Bild), wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der Corsa-Fahrer wurde mit Nackenschmerzen von Sanitätern behandelt, konnte aber vor Ort entlassen werden.

Rund zwei Stunden war die B73 in Richtung Harburger Innenstadt für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Vor allem im Bereich Neuwiedenthal kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die genaue Unfallursache ist unklar. „Die Ermittlungen dazu dauern noch an“, teilte ein Sprecher des Lagedienstes mit. Möglich, dass die Frau aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über ihren Wagen verlor. (dg)