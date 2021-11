Nur einen Tag nach einer Großaktion der Landes- und Bundespolizei haben die Beamten am Freitag erneut in Hamburg Fahrzeugführer kontrolliert, diesmal in Hausbruch und Rothenburgsort. Das Ergebnis: Zwei Festnahmen.

An der Cuxhavener Straße hielten die Polizisten ein Fahrzeug mit polnischem Kennzeichen an, dessen Auspuff ganz offenbar defekt war. Die Männer gaben an, über Paris, Dortmund und Hamburg in ihre Heimat nach Georgien reisen zu wollen. Laut Polizei-Angaben hatte der Fahrer aber keinen Führerschein. Gegenüber den Beamten soll er gesagt haben, dass dieser bei Freunden liege. Auffällig: Die Reisenden hatten kein Gepäck. Der Kofferraum des Ford – leer.

Hamburg: Polizei nimmt Männer fest – dank Fingerabdruck-App

Die Überprüfung der Personalien ergab zunächst keine Erkenntnisse. Dann wurden mithilfe der neuen Smartphone-App „mDakty“, mit der seit Kurzem rund 3400 Diensthandys ausgestattet sind, aber Fingerabdrücke genommen – „es ergab sich dann der Verdacht des illegalen Aufenthalts“, so ein Polizei-Lagedienst-Sprecher zur MOPO. Zwei der drei Männer, die offenbar auch schon Einbrüche begangen haben, wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Das LKA 19 „Castle“, eine auf Einbruchstaten spezialisierte Kripo-Dienststelle, übernahm die weiteren Ermittlungen.

Insgesamt, so teilte der Sprecher ferner mit, seien 158 Fahrzeuge angehalten und 169 Personen kontrolliert worden. Dabei wurden unter anderem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein eingeleitet. Dreimal sollen Autofahrer nicht angeschnallt gewesen sein. Gute Nachricht: Keiner der Kontrollierten war berauscht. (dg)