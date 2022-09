Verkehrskontrolle in Hamburg: Polizei findet jede Menge Kokain in Sporttasche

Eigentlich waren die Beamten der Hamburger Polizei dabei, den Verkehr an der Schnackenburgallee im Rahmen ihrer „Mobil. Aber sicher!“-Kampagne zu kontrollieren. Doch dann hielten sie einen Carsharing-Wagen an, besetzt mit drei Männern. Einer führte eine Sporttasche bei sich – und wollte flüchten.

Sofort nach dem Halten des Autos am Donnerstagnachmittag habe der 26-Jährige versucht, wegzulaufen. „Ein erfolgloser Fluchtversucht“, so ein Sprecher der Polizei. In der Sporttasche, die er in der Hand gehalten haben soll, fanden die Beamten fünf Kilo Kokain und 365 Euro in bar.

Er und seine Begleiter (29, 30) wurden vorläufig festgenommen. Der 29-Jährige hatte knapp 3000 Euro bei sich. Das Rauschgiftdezernat übernahm den Fall und durchsuchte – in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft – noch am selben Tag die Wohnungen der drei Männer in Ottensen, Eidelstedt und Lurup. Dabei fanden die Ermittler erneut Geld, diesmal 5500 Euro, „szenetypische Verpackungsmaterialien und weitere Beweismittel“, so der Polizeisprecher.

Alle aufgefundenen Gegenstände, das Geld und die Drogen seien sichergestellt worden. Der 26-Jährige kam in U-Haft, seine zwei Begleiter durften gehen – keine Haftgründe. Die Ermittlungen dauern an. Insbesondere wollen die Beamten nun die Beweismittel auswerten. (dg)