Auto geht plötzlich in Flammen auf – durch Löscharbeiten droht weitere Gefahr

Autobrand am späten Donnerstagabend! Ein Auto stand lichterloh in Flammen – und das war nicht das einzige Problem.

Gegen 22.40 Uhr wurde die Feuerwehr zum Nienstedtener Marktplatz gerufen, so ein Sprecher zur MOPO. Ein Saab war in Flammen aufgegangen und stand vollständig in Brand.

Die Feuerwehr konnte das Feuer mit Wasser und Löschschaum löschen. Es soll durch einen technischen Defekte verursacht worden sein.

Dann das nächste Problem: Wegen der kalten Temperaturen gefror das Löschwasser und verwandelte den Boden in eine Rutschbahn. Die Stadtreinigung musste zum Streuen anrücken, um Unfälle zu verhindern. (ncd)