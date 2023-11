50 neue Bäume, breite Rad- und Gehwege – aber keine privaten Autos mehr: Das Bild der Steinstraße in der Hamburger Innenstadt soll schon bald ein komplett anderes sein. Jetzt hat die Stadt erstmals die finalen Pläne vorgestellt, mit denen die Straße zu einer „neuen Allee im Herzen der Stadt“ werden soll. Die MOPO präsentiert die Entwürfe exklusiv.

50 neue Bäume, breite Rad- und Gehwege – aber keine privaten Autos mehr: Das Erscheinungsbild der Steinstraße in der Hamburger Innenstadt soll schon bald ein komplett anderes sein. Jetzt hat die Stadt die finalen Pläne vorgestellt, mit denen die Straße zu einer „neuen Allee im Herzen der Stadt“ werden soll. Die MOPO präsentiert die Entwürfe exklusiv.

Jetzt steht es fest: Aus der 450 Meter langen Steinstraße zwischen Mönckebergstraße und dem historischen Kontorhausviertel wird künftig eine sogenannte „Kommunaltrasse“. Vereinfacht bedeutet das, dass dort nur noch Busse, Taxis, Sammeltaxi-Dienste wie die VW-Tochter „Moia“ und Räder fahren dürfen.

So soll die Steinstraße in der Innenstadt bald aussehen

Die Gehwege für Fußgänger werden breiter. Dadurch soll „ein Boulevard zum Flanieren und für den Gewerbe- und Gastronomiebereich entstehen, der die Aufenthaltsqualität in der Steinstraße spürbar verbessert“, heißt es in der Mitteilung der Verkehrsbehörde. Die 50 Bäume, die entlang der Straße neu gepflanzt werden, sollen sowohl zum Lärmschutz beitragen, als auch in heißen Sommern Schatten spenden.

„So kann das Leben auf die Steinstraße zurückkehren“, ist Bausenatorin Karen Pein (SPD) überzeugt. „Außengastronomie lädt zum Verweilen ein, Einzelhandelsangebote locken zum Einkaufsbummel, und sicherere Querungen ermöglichen die schnelle Erreichbarkeit des Kontorhausviertels, des Rathausquartiers und der Domachse. Auch die Flächen rund um die Jakobikirche erhalten eine ganz neue Qualität.“

Private Pkw sollen nicht mehr durch die Steinstraße fahren

Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) stimmt ihr zu. Er betont die „gleichzeitig gute Erreichbarkeit der Parkhäuser“. Denn private Pkw werden in Zukunft nicht mehr durch die Straße fahren – mit Ausnahme des Lieferverkehrs. Stattdessen sollen die Autos weitestgehend über die Willy-Brandt-Straße geleitet werden.

Die Pläne sind das Ergebnis der im Februar vorgestellten „Task-Force Innenstadt“: Zu ihr gehören sowohl Tjarks und Pein als auch der Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer (SPD), und Innenstadtkoordinatorin Elke Pahl-Weber. Bei zwei Dialogveranstaltungen konnten Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen einbringen.

Ziel der „Task Force“ ist, der schwierigen Situation der Hamburger City entgegenzuwirken: Schon jetzt hat der Online-Handel vielen Läden zugesetzt, Leerstand breitet sich aus, und nachts steht das Leben komplett still. Für die Steinstraße geht der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer jetzt in die Detailplanung, in die noch Hinweise und Rückmeldungen aus den Dialogveranstaltungen eingearbeitet werden. Ab Mitte 2025 sollen die Bauarbeiten beginnen.