Beiß-Attacke! Polizeihund stoppt Schlägerei

In Schenefeld (Kreis Pinneberg) an der Landesgrenze zu Hamburg haben sich in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer geprügelt. Weil einer einfach nicht aufhören wollte, ließ eine Polizistin ihren Hund auf den Schläger los.

Bei der Beamtin handelte es sich um eine Polizistin aus Hamburg, die am Schenefelder Platz vorbeifuhr und zufällig auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurde: Einer habe dabei auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten, so ein Polizeisprecher.

Polizeihund beißt gezielt in die Wade

Die Hamburger Polizistin stieg mit ihrem Hund aus und rief Verstärkung. Weil der Angreifer nicht von seinem Gegner ablassen wollte und den weiteren Angaben zufolge immer wieder auch in Richtung Kopf trat, ließ die Beamtin ihren Hund auf den 47-Jährigen los.

Das Tier biss ihm gezielt in die Wade. Mit inzwischen eingetroffenen Kollegen wurde der Mann am Boden fixiert und versorgt. Das Opfer flüchtete derweil unerkannt in die Nacht.

Der 47-Jährige kam ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet. Die Polizisten hatten noch nach dem Opfer gesucht, weil der Verdacht bestand, es könnte schwere Kopfverletzungen haben. Gefunden wurde aber niemand.

Der Schlägerei soll ein Streit zwischen dem 47-Jährigen und seiner Ex-Partnerin bzw. dem neuen Freund der Frau vorausgegangen sein. Auch ein Platzverweis wurde dabei erteilt – an den sich der 47-Jährige aber offenbar nicht hielt. Weil die Beamten bereits den Verdacht hatten, dass der Mann den Verweis ignorieren könnte, hielten sie sich in der Nähe auf. Daher war auch die von der Hamburger Beamtin gerufene Verstärkung schnell am Tatort. (dg)