Bei Hamburg: Auto geht auf Autobahn plötzlich in Flammen auf – langer Stau

Schreck auf der A1: Am Mittwochnachmittag ist auf der Fahrbahn in Richtung Hamburg ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer blieb unverletzt, auf der A1 bildete sich ein langer Rückstau.

Zwischen der Raststätte Buddikate und der Anschlussstelle Ahrensburg bemerkte ein Autofahrer plötzlich dunklen Rauch, der unter seiner Motorhaube hervorquoll. Der Mann konnte seinen Wagen, einen Hyundai i30, noch auf den Standstreifen lenken und aussteigen, bevor das gesamte Auto in Flammen aufging. Über eine Notrufsäule verständigte er um 16.32 Uhr Polizei und Feuerwehr.

In ihrem rund eineinhalbstündigen Einsatz gelang es den Rettungskräften, den Vollbrand zu löschen. Das Autowrack wurde anschließend abgeschleppt. Da die A1 bis auf eine Spur gesperrt werden musste, bildete sich ein langer Rückstau.

Weshalb der PKW in Flammen aufging, ist bisher unklar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. (ps)