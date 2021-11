In Schnelsen ist es am Montagvormittag Gas ausgetreten, weil bei Bauarbeiten eine Leitung beschädigt wurde. Die Feuerwehr rückte mit Spezialkräften an.

Der Vorfall ereignete sich in der Wählingsallee in Schnelsen gegen 11.40 Uhr. Bei Bohrungsarbeiten an der Straße wurde eine Hausanschlussleitung beschädigt. Da hörbar Gas austrat, alarmierten die Bauarbeiter umgehend die Feuerwehr.

Diese rückte mit Spezialisten an, um den Brandschutz zu sichern, wie ein Sprecher der Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage mitteilte. Auch die Hamburger Gasnetze wurden informiert. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde erfolgreich beendet werden. Verletzt wurde niemand. (alu)