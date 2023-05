„Bedrohungslage“: SEK stürmt Wohnung in Hamburg – eine Festnahme

Im Morgengrauen schlugen sie zu: Schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei haben am Sonntag eine Wohnung an der Hasselbrookstraße in Eilbek gestürmt. Ein Mann wurde festgenommen und von Polizisten abgeführt.

Mit mehreren Kräften betraten die Beamten des Spezialeinsatzkommandos, kurz SEK, zunächst das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, dann die betroffene Wohnung. Es handelte sich um eine sogenannte Zugangssicherung; die Spezialkräfte stellten so sicher, dass keine Gefahr bestand, wenn andere, nicht schwer bewaffnete Kollegen die Wohnung betreten sollten.

Polizei: „Es ging um eine Bedrohungslage“

Ein Mann – kurze Hose, bedrucktes T-Shirt, Goldkette – wurde von Beamten in Handschellen aus der Wohnung gebracht und zu einem Streifenwagen geführt. Eine Lagedienst-Sprecherin: „Es ging um eine Bedrohungslage. Mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.“

In der Wohnung sollen die Beamten ein Messer gefunden haben. Es wurde sichergestellt. Die Kripo ermittelt. (dg)