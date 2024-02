Anruf löst Großeinsatz an Hamburger Schule aus

Alarm an der Beruflichen Schule an der Anckelmannstraße: Ein Drohanruf hat am Dienstag dort einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Beamte durchsuchten das Gebäude – wenig später dann die Entwarnung.

Der anonyme Anruf war am Dienstagvormittag in der Gewerbeschule eingegangen. Die Schulleitung alarmierte daraufhin sofort die Polizei, die gegen 10.30 Uhr mit einem Großaufgebot zum Einsatz nach Borgfelde anrückte – 12 Streifenwagen waren vor Ort und sicherten das Gelände.

Mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten durchsuchten das Gebäude und fanden – nichts! Bereits um 10.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden: Für Schüler, Lehrkräfte und Eltern der Schulgemeinschaft bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.

Offenbar nicht der erste Vorfall dieser Art in den letzten Tagen: Bereits am Montag habe es ähnliche Anrufe an Hamburger Schulen gegeben, wie ein Polizeisprecher gegenüber dem „Abendblatt“ sagte. In einer Schule in Barmbek-Nord war es am Montagvormittag ebenfalls zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Auf einer Etage wurde Reizgas versprüht. Alle Schüler mussten das Gebäude verlassen, 26 wurden vom Rettungsdienst versorgt. (eh)