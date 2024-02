Reizgas in Schule versprüht – 26 Schüler vom Rettungsdienst versorgt

In einer Schule in Barmbek-Nord kam es am Montagvormittag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Auf einer Etage wurde Reizgas versprüht. Alle Schüler mussten das Gebäude verlassen, 26 wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Laut Feuerwehr seien die Retter gegen 11 Uhr zur Emil-Krause-Schule am Tieloh gerufen worden. Dort wurde ein beißender Geruch festgestellt und mehrere Schüler mit Atemwegsreizungen gemeldet. Der Leitende Notarzt sowie mehrere Rettungswagen rückten an. Rund 350 Schüler mussten das Gebäude verlassen.

Mehrere Rettungswagen und leitender Notarzt im Einsatz

Ein Feuerwehrsprecher gab auf Anfrage der MOPO an, dass offenbar Reizgas versprüht wurde. 26 Betroffene haben über leichte Atemwegsreizungen geklagt. Zwei von ihnen wurden rettungsdienstlich versorgt, in die Klinik musste aber keiner eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.