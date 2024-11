Balkonsturz endet tödlich: Nach Fahndung – Ex-Freund nach Hamburg ausgeliefert

Mitte August stürzte eine 36-jährige Frau aus dem vierten Stock eines Wohnhauses an der Schellingstraße (Eilbek). Sie erlitt schwere Verletzungen und verstarb wenig später in einer Klinik. Zunächst sah der Sturz aus etwa 15 Metern Höhe wie ein tragisches Unglück aus. Die Ermittlungen ergaben jedoch, dass es sich nicht um einen Freitod handelte. Anfang November wurde ihr Ex-Freund in Italien verhaftet – nun ist er nach Deutschland ausgeliefert worden.

Die Mordkommission sicherte im August Spuren in der Wohnung der Frau, die auf eine Auseinandersetzung mit ihrem 32-jährigen Ex-Freund hinwiesen. Es wird vermutet, dass die Frau in Todesangst versucht hatte, dem Streit zu entkommen, und dabei abstürzte. Der Mann, Anouar B., soll die Frau zuvor in ihrer Wohnung körperlich angegriffen haben. Ein Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge wurde erlassen.

Verdächtiger nach Deutschland ausgeliefert

Mitte September leitete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung mit Foto ein. Anouar B., der seit dem Tattag flüchtig war, wurde schließlich Anfang November in der Nähe von Mailand verhaftet.

Vergangene Woche wurde Anouar B. nach Deutschland ausgeliefert, wie die Staatsanwaltschaft Hamburg sagte. Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen laufen weiter. Ein Tötungsdelikt könne bislang jedoch nicht nachgewiesen werden, da nicht belegt ist, dass der Mann die Frau absichtlich vom Balkon gestoßen hat. Durch die Auslieferung kann Anouar B. nun in Hamburg vor Gericht gebracht werden.