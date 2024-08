Balkonsturz aus dem vierten Stock – Frau in Lebensgefahr

Rettungseinsatz in Eilbek: Dort ist am Samstagabend eine Frau von dem Balkon ihrer Wohnung gestürzt – aus dem vierten Stock. Die Frau kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Rettungskräfte wurden um 16.30 Uhr in die Schellingstraße (Eilbek) gerufen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Das „Abendblatt“ berichtete zuerst. Dort ist eine 36-Jährige von dem Balkon ihrer Wohnung vier Stockwerke – rund 15 Meter – in die Tiefe gestürzt.

Frau (36) wird lebensgefährlich verletzt

Die Frau wurde dabei lebensgefährlich am Bauch und am Kopf verletzt: Sie erlitt ein Polytrauma, also eine Vielzahl schwerer Verletzungen. Die Feuerwehr war mit zehn Rettungskräften und einem Notarzt vor Ort, um die Frau zu behandeln. Die 36-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz für die Feuerwehr war damit beendet. Die Polizei wiederum ist gegen 18.30 Uhr weiterhin vor Ort, um den Grund für den Sturz zu ermitteln. Wie ein Lagedienst-Sprecher der Polizei sagte, gibt es dazu derzeit noch keine Informationen. Auch die Frage nach einem Eigen- oder Fremdverschulden bleibt damit noch unbeantwortet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (mwi)

Hilfe in schweren Stunden

Ihre Gedanken hören nicht auf zu kreisen? Sie befinden sich in einer scheinbar ausweglosen Situation und spielen mit dem Gedanken, sich das Leben zu nehmen? Hier finden Sie Beratungs- und Seelsorgeangebote:

Telefonseelsorge: Unter 0800 – 111 0 111 oder 0800 – 111 0 222 erreichen Sie rund um die Uhr Mitarbeiter, mit denen Sie Sorgen und Ängste teilen können. Auch ein Gespräch via Chat ist möglich. telefonseelsorge.de

Kinder- und Jugendtelefon: Das Angebot des Vereins „Nummer gegen Kummer“ richtet sich vor allem an junge Menschen. Erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800 – 111 0 333. Samstags nehmen die jungen Berater des Teams „Jugendliche beraten Jugendliche“ die Gespräche an. nummergegenkummer.de.

Muslimisches Seelsorge-Telefon: Die Mitarbeiter von MuTeS sind 24 Stunden unter 030 – 44 35 09 821 zu erreichen. Viele sprechen Türkisch. mutes.de

Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention: Unter suizidprophylaxe.de gibt es eine Übersicht aller telefonischer, regionaler, Online- und Mail-Beratungsangebote in Deutschland.