Autos in Flammen – Feuerwehr im Dauereinsatz in Hamburg

Gleich mehrere brennende Fahrzeuge beschäftigten die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Hamburg und an der Stadtgrenze. An allen Wagen entstand Totalschaden, Verletzte gab es zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt.

Los ging es gegen 0.15 Uhr zwischen Hamburg und Oststeinbek (Kreis Stormarn). An der Straße Kohlbergen stand ein Transporter in Flammen. Gegen 1.15 Uhr dann der nächste Autobrand in Eißendorf. Hier löschten Feuerwehrleute einen brennenden Volvo.

Polizei hat Ermittlungen zu allen Bränden aufgenommen

Um 4 Uhr erneut Alarm, diesmal in Billstedt. An der Schiffbeker Höhe war ein brennendes Fahrzeug gemeldet worden. Auch diesen Brand hatten die Retter rasch gelöscht.

Verletzte gab es in allen Fällen zum Glück nicht. Die Polizei ermittelt.