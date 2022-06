Autos brennen in Tiefgarage – Rauchwolke über Hamburg

In Bahrenfeld ist es am Dienstagnachmittag zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr gekommen. In einer Tiefgarage waren zwei Pkw in Flammen aufgegangen. Eine schwarze Rauchwolke stieg auf und vernebelte auch den Stadtteil Stellingen und Teile von Lokstedt.

Gegen 14.50 Uhr wurde von Anwohnern eines Hauses an der Von-Sauer-Straße/Ecke Silcherstraße eine starke Rauchentwicklug aus der Tiefgarage gemeldet. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Deshalb forderte der Zugführer des Löschzugs Altona noch auf der Anfahrt Verstärkung an. Zwei weitere Löschzüge rückten aus.

Rauchwolke über Bahrenfeld – Anwohner über Warn-App informiert

Laut Feuerwehr-Lagedienst brannten in der Tiefgarage zwei Autos. Wegen des giftigen Qualms wurde die Bevölkerung über Apps wie „Nina“ gewarnt.

Den Brand hatten die Retter nach gut 70 Minuten unter Kontrolle. Die anschließenden Belüftungsarbeiten zogen sich länger hin. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache.