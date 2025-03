Autoknacker auf frischer Tat ertappt – Mann auf der Flucht

Eine Streife der Polizei Hamburg bemerkte in der Nacht zum Montag einen Mann, der versuchte, Teile aus einem geparkten Auto auszubauen. Als sie ihn überprüfen wollten, flüchtete der Verdächtige.

Ein mutmaßlicher Autoknacker konnte in der Nacht zum Montag vor der Polizei in ein Waldstück flüchten: Eine Streife bemerkte den in einem am Straßenrand des Wiesenredders (Rahlstedt) geparkten Wagen sitzenden Mann gegen 2 Uhr nachts.

Lesen Sie auch: Bürgerschaftswahl in Hamburg: So haben Ihre Nachbarn gewählt

Als sie ihn überprüfen wollten, türmte der Mann. Obwohl die Beamten sofort die Verfolgung aufnahmen, blieb der Mann verschwunden. Die Fahndung nach ihm läuft. Am geparkten Wagen wurden Spuren gesichert. (mp)