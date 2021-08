Schwerer Verkehrsunfall in Hamburg: An der Oldenfelder Straße ist ein Mann mit seinem Skoda gegen einen BMW gekracht, der am Straßenrand abgestellt war – das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der ältere Mann im Skoda wollte, so sind die ersten Erkenntnisse der Polizei, wohl offenbar einer Feuerwehr-Kolonne ausweichen, die gerade auf dem Weg zu einem Einsatz in derselben Straße unterwegs war. Dort war gegen 12 Uhr ein Brand gemeldet worden.

Hamburg: Mann will Feuerwehr ausweichen – und baut Unfall

Das Ausweichmanöver des Skoda-Fahrer muss abrupt gewesen und in voller Fahrt passiert sein: Der Aufprall war so stark, dass der Skoda sich überschlug. Die Feuerwehr band eine Schlinge ans Fahrzeug fest und hob es mit einem ihrer Fahrzeuge dann soweit an, dass der Rest durch die Hände mehrerer Beamter erledigt werden konnte.

Die Polizei hatte im Zuge der Unfallaufnahme die Straße gesperrt, Busse wurden in der Zeit umgeleitet. Der Skoda-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. (dg/röer)